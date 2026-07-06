Castel Volturno al lido di Ischitella paga l?ingresso anche la bimba di 17 mesi

A Castel Volturno, al lido La Sirenetta di Ischitella, è stato richiesto il pagamento dell’ingresso anche per una bambina di 17 mesi. Il titolare del lido ha commentato il disguido, specificando di essere dispiaciuto per quanto accaduto. La vicenda ha suscitato discussioni pubbliche e politiche. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sanzioni o modifiche alle politiche di accesso del lido.

Appare visibilmente dispiaciuto per quello che definisce un disguido Nando Zaccariello, titolare del lido La Sirenetta in località Ischitella, a Castel Volturno (Caserta), finito al centro di un acceso dibattito mediatico e politico. La polemica è esplosa in seguito alla diffusione sui canali social, da parte del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, di uno scontrino emesso sabato dallo stabilimento balneare. A richiedere l’intervento del parlamentare è stata la stessa famiglia coinvolta, che ha trascorso una giornata al lido insieme a una bambina di appena 17 mesi, vedendosi addebitare un sovrapprezzo di 3 euro per l’ingresso della neonata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Al lido di Castel Volturno, supplemento di 3 euro per far entrare in spiaggia una bimba di 17 mesi reddit

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