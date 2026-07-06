La Cisl chiede l’attivazione immediata di una task force composta da enti pubblici, sindacati, università, imprese, cooperative e soggetti finanziari, anche con coinvolgimento di privati. La richiesta arriva in vista di interventi sul settore abitativo e sulla gestione delle emergenze legate alle case. La proposta invita le autorità a decidere rapidamente, senza ulteriori ritardi, per coordinare azioni condivise e rapide.

Una task force con Comuni, Provincia, Acer, sindacati, Unimore, ma anche Ance, cooperative, imprese e soggetti finanziari. Questa la sollecitazione che giunge dalla Cisl. Obiettivo: stilare un piano per intercettare i fondi che il governo mette a disposizione per far fronte all’emergenza abitativa. "In provincia di Reggio – fa il punto Andrea Sirianni, segretario Cisl Emilia Centrale – restano 92 alloggi popolari sfitti da rigenerare. La legge sul Piano casa appena approvata può essere un’occasione concreta per riattivarli e per lanciare nuovi alloggi per le famiglie della classe media, ma solo se Reggio si muoverà adesso, non quando gli avvisi Invitalia saranno già usciti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa, la Cisl sollecita: "Subito una task force aperta anche ai privati. La città decida in fretta"

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