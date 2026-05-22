Dalla formica di fuoco agli animali invasori la Regione crea una task force anti specie aliene

La Regione siciliana ha istituito una task force dedicata alla gestione delle specie aliene invasive, tra cui la formica di fuoco e altri organismi esotici. Il gruppo di lavoro comprende esperti, rappresentanti delle università e delle istituzioni locali. L’obiettivo è monitorare e intervenire per limitare i danni che queste specie potrebbero causare agli ecosistemi, all’agricoltura e alla biodiversità della regione. La creazione di questa cabina di regia mira a coordinare le azioni di prevenzione e controllo in modo più efficace.

Una cabina di regia contro le specie aliene invasive. Dalla famigerata “formica di fuoco” agli organismi esotici che rischiano di alterare ecosistemi, agricoltura e biodiversità, la Regione siciliana corre ai ripari istituendo un gruppo di lavoro composto da esperti, università e istituzioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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