Laghi sicuri Task-force con la Gdf

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una task-force con la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle acque e le sponde dei laghi bergamaschi e bresciani. Le operazioni riguardano il Lago d’Iseo e il Lago di Endine e continueranno fino alla fine dell’estate. Le verifiche includono il monitoraggio delle attività e la sorveglianza delle aree, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza nelle zone lacustri.

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Controlli serrati sulle acque e sulle sponde dei laghi bergamaschi e bresciani. Proseguirà fino alla fine dell’estate il potenziamento delle attività di pattugliamento sul Lago d’Iseo e sul Lago di Endine. Il piano, promosso dall’Autorità di Bacino dei laghi Iseo, Endine e Moro, può contare quest’anno su uno stanziamento complessivo di 80mila euro, finanziato al 50% dall’Ente stesso e per la restante metà dalla Regione. Una sinergia economica che si traduce in una vera e propria task force sul campo. Il dispositivo di sicurezza vedrà una collaborazione interforze senza precedenti. Scenderanno in acqua e lungo i litorali i vigili del fuoco dei Comandi provinciali di Brescia e Bergamo, i carabinieri della Compagnia di Chiari operativi con le motovedette in dotazione e i gruppi di Protezione civile di entrambe le province. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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