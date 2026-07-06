Le richieste di bustine per le figurine dei giocatori del Mondiale di calcio hanno portato la cartotecnica veneta a superare i 90 milioni di euro di fatturato. Le centinaia di migliaia di bustine ordinate rappresentano il volume più consistente, evidenziando un incremento significativo rispetto alle stagioni precedenti. Il settore delle figurine sta vivendo un momento di forte crescita grazie all’interesse generato dalla competizione mondiale.

L’ordine che fa più sensazione sono le centinaia di migliaia di bustine per la raccolta delle figurine dei giocatori impegnati nel Campionato del mondo di calcio. Sarà per l’esplosione del torneo a 48 squadre, ma i collezionisti sono molto sopra le aspettative e una commessa che sarebbe dovuta chiudersi a maggio continua tuttora a tenere in movimento le macchine di Cartotecnica Veneta a questo dedicate. Fornitrice unica per il non nominabile ma facilmente intuibile marchio, gli involucri per le immagini sportive dei giocatori mundial sono comunque una componente marginale del fatturato dell’azienda di San Pietro in Gu’ (Padova), pari a 90 milioni lo scorso anno ma destinato a crescere nel 2026. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Cartotecnica Veneta, il Mondiale di calcio fa volare gli ordini di figurine: si sfonderà il tetto dei 90 milioni di fatturato

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