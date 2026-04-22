Salame Felino Igp il fatturato al consumo sale a 90 milioni di euro

Il salame Felino Igp ha registrato un aumento del fatturato al consumo, raggiungendo i 90 milioni di euro. Nonostante il calo complessivo del potere di acquisto, si è osservato un incremento nel settore, con il preaffettato che ha registrato una crescita del 10% rispetto al periodo precedente alla pandemia. La vendita di questo prodotto tradizionale sembra mantenere una certa stabilità in un mercato in evoluzione.

Una leggera crescita nonostante il generale calo del potere di acquisto, con una conferma del preaffettato arrivato a un +10% rispetto al periodo pre-Covid. Il Consorzio del Salame Felino Igp chiude i dati economici 2025 con un fatturato stabile al consumo a quota 90 milioni di euro(rispetto agli.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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