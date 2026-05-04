Secondo quanto riportato dal Times, William possiede un patrimonio di circa un miliardo e 90 milioni di euro. Negli ultimi anni, ha versato circa 8 milioni di euro in tasse. La sua situazione finanziaria lo colloca tra le persone più ricche, anche considerando gli obblighi fiscali. La sua ricchezza e le imposte pagate sono oggetto di attenzione tra gli analisti finanziari e i media.

William è un uomo d’oro, non solo per la corona che lo aspetta, ma anche grazie al suo patrimonio e alle tasse che ci paga sopra. Stando alle stime fornite dal quotidiano The Times, l’ultima imposta sul reddito versata dal principe del Galles ammonta a circa 8 milioni di euro, portandolo di diritto sul podio dei Paperoni britannici, che sono lo 0,002% di contribuenti che può vantare la sua facoltosa compagnia. Tra questi spicca il pugile Anthony Joshua. Era il 2024 quando una inchiesta condotta dallo stesso quotidiano e dalla trasmissione della rete tv Channel 4, Dispatches, aveva rivelato le vere attività di re Carlo III e del figlio, mostrando come i loro introiti fossero anche il ricavato di contratti di locazione relativi a 3.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “William ha un patrimonio 1 miliardo e 90 milioni di euro. Le ultime tasse pagate ammontano a 8 milioni, è uno dei Paperoni”: il Times fa i conti in tasca al principe

Notizie correlate

Il principe William paga 7 milioni di sterline in tasse: è nello 0,002% dei contribuenti più facoltosi del Regno UnitoLondra, 3 maggio 2026 – Sapevamo quasi tutto della sua vita sentimentale, ma sulle finanze personali del principe William, primogenito di re Carlo...

Ex Principe Andrea, il patrimonio reale: conti che non tornano e milioni in prestitoAlla fine lo scandalo Epstein è costato carissimo all'ormai ex principe Andrea, prima l’uscita di scena dalla vita pubblica e il...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Principe William, svelato il suo patrimonio milionario: ecco quanto paga di tasse e da dove provengono le sue ricchezze; Svelato il patrimonio del principe William: Versa 7 milioni di sterline di tasse; Le residenze reali di Kate Middleton e del Principe William sono residenze reali da sogno; Il principe William paga 7 milioni di sterline in tasse: è nello 0,002% dei contribuenti più facoltosi del Regno Unito.

Principe William, svelato il suo patrimonio milionario: ecco quanto paga di tasse e da dove provengono le sue ricchezzeIl principe William non ha mai rivelato quanto versa al Tesoro. Ma ora il Times svela le tasse pagate dal futuro erede al trono ... msn.com

Il principe William paga 7 milioni di sterline in tasse: è nello 0,002% dei contribuenti più facoltosi del Regno UnitoLa rivelazione del Times: l’erede al trono versa 8,1 milioni di euro al fisco, i contributi per le rendite sul Ducato di Cornovaglia e i diritti su Inghilterra e Galles. Il portavoce: Sua altezza rea ... msn.com

Quanto paga di tasse William d’Inghilterra È uno dei contribuenti inglesi più facoltosi (ma vuole nasconderlo) - facebook.com facebook

William e Kate presentano Otto: ecco il nuovo cane #principewilliam x.com