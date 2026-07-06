Carte d’identità elettroniche a Latina due open day e aperture straordinarie per tutta l’estate

A Latina, sono stati programmati due open day nel mese di luglio e aperture straordinarie nel pomeriggio durante tutta l’estate per il rilascio delle carte d’identità elettroniche e la sostituzione di quelle cartacee. La misura è stata adottata a seguito dell’aumento delle richieste presso gli uffici comunali. Le iniziative mirano a migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e a gestire meglio le richieste di documenti di identità.

Latina, 6 luglio 2026 – Due open day nel mese di luglio e aperture pomeridiane straordinarie per tutta l’estate. Il Comune di Latina rafforza il servizio per il rilascio delle carte d’identità elettroniche e per la sostituzione delle vecchie carte d’identità cartacee, alla luce dell’aumento delle richieste arrivate agli uffici. La misura è stata predisposta dal Dipartimento IV, servizio demografico ed elettorale, con l’obiettivo di agevolare i cittadini che hanno necessità di rinnovare o sostituire il documento. Open day per le carte d’identità elettroniche il 18 e 19 luglio. I due open day sono fissati per sabato 18 e domenica 19 luglio. Per accedere al servizio sarà necessaria la prenotazione online, attraverso il portale web del Comune di Latina. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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