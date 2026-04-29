Vecchie carte di identità da sostituire con quelle elettroniche aperture straordinarie al Quic

Dal 29 aprile al 27 maggio, gli sportelli Quic di viale Beverora effettueranno aperture straordinarie ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14 alle 17, per consentire il rinnovo anticipato delle vecchie carte di identità. Già registrati i primi appuntamenti, questa iniziativa mira a facilitare il passaggio alle nuove carte elettroniche. L'obiettivo è offrire un servizio aggiuntivo alla cittadinanza in un periodo di transizione.

A partire dal 29 aprile - con i primi appuntamenti già registrati - e fino al 27 maggio prossimo, gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora osserveranno l'apertura straordinaria ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14 alle 17, per favorire il rinnovo anticipato dei documenti d'identità.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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