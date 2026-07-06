Carrarese Giovani da sogno Grandi manovre di mercato
Un regista silenzioso sta orchestrando le mosse di mercato della nuova squadra giovanile. Si chiama Filippo Tornaboni e, nel corso dell'estate, si sta occupando delle trattative senza apparire sui riflettori. Le operazioni coinvolgono acquisti e cessioni di calciatori, con Tornaboni che agisce dietro le quinte per definire le strategie della squadra. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma le trattative sono in corso e si concentrano su diversi profili di giovani calciatori.
Un regista silenzioso che, lontano dai riflettori, sta tessendo la tela della nuova Carrarese Giovani. Si chiama Filippo Tornaboni e, in questo primo scorcio d’estate, sta recitando da autentico uomo mercato, uno di quelli che non alzano la voce ma fanno parlare i fatti. E i fatti raccontano di una società gialloblù che, alla vigilia della sua prima, storica avventura nel campionato di Promozione, non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo della matricola timorosa. Anzi. Le mosse messe a segno nelle ultime settimane raccontano una strategia precisa e ambiziosa. Dopo aver strappato alla concorrenza l’esperto centrale difensivo Federico... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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