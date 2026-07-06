carrarese giovani da sogno grandi manovre di mercato

Notizia in breve

Un regista silenzioso sta orchestrando le mosse di mercato della nuova squadra giovanile. Si chiama Filippo Tornaboni e, nel corso dell'estate, si sta occupando delle trattative senza apparire sui riflettori. Le operazioni coinvolgono acquisti e cessioni di calciatori, con Tornaboni che agisce dietro le quinte per definire le strategie della squadra. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma le trattative sono in corso e si concentrano su diversi profili di giovani calciatori.