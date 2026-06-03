La Carrarese sta rinnovando la rosa con diversi acquisti e cessioni. Contestualmente, si stanno valutando nuovi candidati per la panchina, con incontri tra la dirigenza e possibili allenatori. La decisione sul nuovo tecnico dovrebbe arrivare a breve. La squadra si sta preparando alla prossima stagione, con cambiamenti in atto sia in campo che nello staff tecnico.

E’ iniziato il momento delle grandi manovre in casa Carrarese con la priorità ravvisata naturalmente alla voce “tecnico“. L’ALLENATORE E’ il capitolo più stringente perché dopo l’addio annunciato di Calabro va trovato un sostituto in grado di raccoglierne il testimone senza creare contraccolpi. Il toto allenatore non è semplice anche perché oltre la metà delle panchine di serie B sono vacanti e diversi nomi finiscono per comparire sul taccuino di più società. E’ il caso di Giorgio Gorgone e Guido Pagliuca, due profili attenzionati dalla Carrarese ma che piacciono anche ad altri. L’ex Pescara, ad esempio, sembra entrato nel mirino del Padova proprio come possibile alternativa a Calabro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Grandi manovre in casa della Carrarese. I ritocchi al gruppo e il toto-allenatore

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