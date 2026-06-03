Il nuovo corso della Roma parte da D’Amico | le grandi manovre tra i rinnovi dei big e il sogno Greenwood

Nelle ultime settimane, i corridoi del centro sportivo sono rimasti silenziosi, ma si tratta della calma prima della tempesta. La società ha avviato i rinnovi dei contratti dei giocatori più importanti e sta lavorando per portare a termine l’acquisto di un attaccante di livello internazionale. Le trattative sono in corso e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

I corridoi di Trigoria sono silenziosi ormai da settimane, ma si tratta della classica quiete prima della tempesta. Il centro sportivo giallorosso si appresta a ripopolarsi e il primo tassello della nuova stagione sarà l’annuncio di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo della Roma. Come rivelato nell’edizione odierna de Il Messaggero, l’ufficializzazione del dirigente è attesa tra oggi e domani, sulla base di un accordo già blindato: pronto per lui un contratto triennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Nonostante manchi ancora il comunicato formale, il nuovo ds si è già attivato a distanza per sbrogliare le matasse più urgenti di un’agenda societaria fitta di scadenze. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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