Durante la Design Week, un evento dedicato alla carne di alta qualità si è svolto in un ambiente curato nel dettaglio. Il brand Carnissage, gestito da un'azienda specializzata in selezione di carni, si propone di affermarsi come punto di riferimento nel settore. La proposta include carne Wagyu e prodotti di carne di alta qualità, con un focus sulla tradizione familiare e l’attenzione alla qualità senza trascurare l’aspetto estetico.

Carne, di ottima qualità, in un ambiente da Design Week, ma senza che la forma prevalga mai sulla sostanza, come avviene spesso a Milano. Carnissage, il brand di Martino Uzzauto, titolare di Meat Premium, storica azienda di selezione di carni, punta chiaramente a diventare un punto di riferimento nel settore. Si trova in Brera, al numero 4 di via Varese, ed è un locale che si fa ricordare, come impone il genius loci: un'ex filiale bancaria è stata trasformata dall'architetto Annalisa Marzorati in uno spazio essenziale ma non minimalista, un po' cinematografico, dominato dal marmo biancone di Orosei e dalle luci pensate per scolpire pieni e vuoti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Carnissage, wagyu e design. La carne come affare di famiglia

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