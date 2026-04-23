per la carne di wagyu ormai i buoi sono scappati

Il Giappone non è riuscito a proteggere a sufficienza il nome del suo manzo più pregiato, e ora nel mondo viene venduto di tutto Nei ristoranti delle principali città internazionali è sempre più comune trovare bistecche, carpacci, bocconcini, hamburger, polpette e altri piatti preparati con carne di wagyu, il manzo giapponese considerato tra i più pregiati e costosi al mondo. È una carne molto riconoscibile: le venature di grasso che la attraversano le danno un aspetto marmorizzato, è particolarmente tenera e tende a sciogliersi in bocca. Fino a qualche decennio fa la si trovava fuori dal Giappone solo in poche macellerie e ristoranti specializzati, e più spesso veniva chiamato “manzo di Kobe”.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Una raccolta di contenuti

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