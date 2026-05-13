Sardegna | arriva Carnissage il nuovo tempio della carne a Poltu Quatu
A Poltu Quatu apre Carnissage, un nuovo locale dedicato alla carne che si propone come un punto di riferimento nella zona. La struttura fa parte della filiera Meat Premium, che mira a portare a Poltu Quatu vari tagli di carne internazionale. Nel frattempo, si discute su come le strategie di un docente finanziario possano avere un impatto sul mercato della carne locale e sulla distribuzione dei prodotti.
? Domande chiave Come influenzerà il mercato della carne la strategia di un docente finanziario?. Quali tagli internazionali arriveranno a Poltu Quatu grazie alla filiera Meat Premium?. Come cambierà l'offerta gastronomica tra carne e pesce nella Costa Smeralda?. Perché il nuovo design del ristorante punta sugli elementi primordiali?.? In Breve Filiera garantita da Meat Premium con fornitori dalla Galizia all'Australia. Mercato carne mondiale in crescita verso 1.500 miliardi di euro. Progetto architettonico firmato dallo studio FANTIBOZZETTIMENEGON a Poltu Quatu. Programmazione DJ resident attiva da giugno fino a fine agosto. A giugno il ristorante Carnissage aprirà i battenti a Poltu Quatu, portando la filosofia culinaria nata nel cuore di Milano verso le coste della Sardegna.🔗 Leggi su Ameve.eu
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