Se Carlo Calenda non esistesse, bisognerebbe inventarlo. Riesce sempre deliziosamente a strapparci un sorriso zarathustriano con le sue imprese. Soprattutto, colpisce la sua dedizione quasi fanatica alla causa ucraina e alle ragioni irragionevoli della russofobia. Qualche mese addietro, si era immortalato in posa mentre si faceva tatuare il tridente ucraino sul braccio. Adesso, come se non bastasse, lancia sui suoi canali social la nuova maglietta del suo partitino liberal-atlantista "Azione" con la bandiera dell'Unione Europea e la scritta poco rassicurante "Join or die": sulla bandiera, tra l'altro, compare una stella ulteriore, quella dell'Ucraina, che, a giudizio del tatuato dei Parioli, dovrebbe presto entrare a far parte dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Carlo Calenda promuove la maglietta UE con la stella dedicata all'Ucraina: join or die; la commedia continua

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