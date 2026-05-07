Carlo Calenda attacca Roberto Vannacci nel botta e risposta sulla guerra in Ucraina | Sarebbe fuggito

Da virgilio.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione televisiva, si è svolto un confronto tra un generale e un politico riguardo alla guerra in Ucraina. Il generale è stato accusato dal politico di aver abbandonato il servizio in passato. La discussione ha coinvolto anche opinioni differenti sulla posizione dell’Italia nel conflitto e sulla condotta delle forze militari. Nessuna delle parti ha fornito dichiarazioni ufficiali oltre quanto detto in diretta.

Scintille in Tv tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda. L’ex generale e l’ex ministro si sono scambiati bordate in diretta a RealPolitik, confrontandosi faccia a faccia sulle rispettive posizioni nei confronti della Russia. I due leader di Futuro nazionale e Azione, presentati in trasmissione come i potenziali aghi della bilancia alle prossime elezioni, tra le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, si sono affrontati su diversi temi, in particolare sulla guerra in Ucraina. Lo scontro sulla Biennale Lo spunto per il dibattito tra i due avversari politici è il caso Biennale di Venezia e l’invito alla mostra d’arte internazionale della Russia a presenziare nel proprio padiglione nonostante l’opposizione del Governo e dell’Unione europea.🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Carlo Calenda attacca Roberto Vannacci nel botta e risposta sulla guerra in Ucraina: "Sarebbe fuggito"

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