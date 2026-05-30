Carlo Calenda ha dichiarato che l’Ucraina non soddisfa le condizioni necessarie per avviare il processo di adesione all’Unione Europea. La sua affermazione risale al 2022, durante il conflitto in corso. Secondo quanto riferito, l’analista ha sottolineato che il paese non possiede ancora i requisiti richiesti per procedere con l’iter di adesione all’UE. La sua posizione si concentra sulla mancanza di condizioni specifiche per l’ingresso nell’Unione.

“Primo, l’Ucraina non ha nessuna delle condizioni che gli consente di entrare nel processo di ammissione dell’ Unione Europea. Secondo, se noi continuiamo ad allargare l’Unione Europea, quello che succederà è che non costruiremo mai un’Unione più forte. L’abbiamo visto con l’allargamento a Est, che è stato un clamoroso errore, tanto che prima della guerra in Ucraina stavamo facendo tutti i possibili interventi contro la Polonia, che non rispettava lo Stato di diritto e, aggiungo io, si prende tutte le imprese italiane”. Chi l’ha detto? Un esponente della Lega? Un parlamentare dei 5 Stelle? Alessandro Di Battista? Il professor Angelo D’Orsi? Tutte risposte sbagliate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Ucraina non ha nessuna delle condizioni per essere ammessa in Ue”: parola di Carlo Calenda (del 2022, a guerra già iniziata)

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