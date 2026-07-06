Carlo Ancelotti demolito in Brasile | Se fosse brasiliano ora sarebbe nei guai Noi non siamo europei

Dopo la sconfitta del Brasile contro la Norvegia, Carlo Ancelotti è stato criticato pesantemente sui social e dai media brasiliani. Alcuni hanno commentato che, se fosse brasiliano, avrebbe rischiato conseguenze più severe. Tuttavia, la Confederazione brasiliana di calcio ha dichiarato di mantenere la fiducia nel commissario tecnico italiano, senza annunciare cambiamenti ufficiali.

Dopo l'eliminazione del Brasile contro la Norvegia, Carlo Ancelotti è stato attaccato duramente ma la CBF conferma la fiducia nel commissario tecnico italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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How Carlo Ancelotti is Making Brazil Scary again

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