Carlo Conti | Sistema di voto Eurovision anche a Sanremo? Da noi ci sarebbe troppo campanilismo

Durante la finale di Eurovision, l'ex direttore artistico di Sanremo ha commentato la possibilità di adottare il sistema di voto europeo anche nel festival italiano. Ha espresso scetticismo, affermando che potrebbe creare squilibri tra le diverse regioni del paese, favorendo quelle più rappresentate rispetto ad altre. La discussione sul metodo di valutazione ha attirato l'attenzione dei presenti, ma nessuna decisione concreta è stata annunciata riguardo a possibili modifiche future al regolamento del festival.

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