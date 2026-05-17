Carlo Conti | Sistema di voto Eurovision anche a Sanremo? Da noi ci sarebbe troppo campanilismo

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la finale di Eurovision, l'ex direttore artistico di Sanremo ha commentato la possibilità di adottare il sistema di voto europeo anche nel festival italiano. Ha espresso scetticismo, affermando che potrebbe creare squilibri tra le diverse regioni del paese, favorendo quelle più rappresentate rispetto ad altre. La discussione sul metodo di valutazione ha attirato l'attenzione dei presenti, ma nessuna decisione concreta è stata annunciata riguardo a possibili modifiche future al regolamento del festival.

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L'ormai ex direttore artistico di Sanremo, ospite in diretta con Fanpage durante la finale di Eurovision, si dice scettico sulla possibilità che il sistema di voto possa essere adattato al Festival di Sanremo: "Rischierebbe di favorire regioni più rappresentante e altre meno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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