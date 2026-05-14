Carlo Ancelotti rinnova col Brasile sarà CT fino al 2030 | Più tempo più lavoro più vittorie

Dopo settimane di attese, è arrivata l'ufficialità: l'allenatore ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla nazionale brasiliana fino al 2030. La decisione è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale e prevede un'estensione del suo incarico, permettendogli di continuare a guidare la squadra nelle prossime competizioni internazionali. La firma rappresenta una scelta strategica per il team, che punta sulla continuità e sull’esperienza di un tecnico già noto nel panorama calcistico.

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