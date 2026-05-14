Carlo Ancelotti rinnova col Brasile sarà CT fino al 2030 | Più tempo più lavoro più vittorie
Dopo settimane di attese, è arrivata l'ufficialità: l'allenatore ha firmato un nuovo contratto che lo lega alla nazionale brasiliana fino al 2030. La decisione è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale e prevede un'estensione del suo incarico, permettendogli di continuare a guidare la squadra nelle prossime competizioni internazionali. La firma rappresenta una scelta strategica per il team, che punta sulla continuità e sull’esperienza di un tecnico già noto nel panorama calcistico.
Mancava solamente l'ufficialità e alla fine è arrivata: Carlo Ancelotti resterà CT del Brasile almeno fino al 2030, per la reciproca soddisfazione: "Più vittorie, più tempo, più lavoro: ora vogliamo tutti di più per questa Nazionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ci sono due tipi di allenatori: quelli che non fanno nulla e quelli che fanno un sacco di danni. Io cerco di stare nel gruppo di quelli che non fanno nulla. Carlo Ancelotti #allenaremania #CarloAncelotti facebook
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