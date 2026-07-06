Cardiomiopatia ostruttiva Bergamo fu lungimirante
Paolo Ferrazzi ha eseguito per primo nel mondo una tecnica innovativa per trattare la cardiomiopatia ostruttiva. L’intervento è stato realizzato 16 anni fa presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I dati più recenti confermano che le decisioni adottate all’epoca sono risultate efficaci nel tempo. La tecnica, ancora oggi oggetto di studio, ha permesso di migliorare le procedure di trattamento di questa condizione.
ASST PAPA GIOVANNI XXIII. Paolo Ferrazzi fu il primo al mondo ad eseguire una tecnica rivoluzionaria. A distanza di 16 anni i dati confermano le scelte. Quando questa tecnica venne utilizzata per la prima volta, quasi 16 anni fa all’ospedale di Bergamo, si trattò di un passo fondamentale per esplorare una nuova frontiera nella cardiochirurgia. Oggi c’è la consapevolezza, consolidata dai dati, che quella procedura restituisce una «quantità» e una qualità di vita normale a lungo termine anche in presenza di una patologia ad alta complessità. Sul «Journal of the American College of Cardiology», prestigiosa rivista medico-scientifica... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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