cardiomiopatia ostruttiva bergamo fu lungimirante

Notizia in breve

Paolo Ferrazzi ha eseguito per primo nel mondo una tecnica innovativa per trattare la cardiomiopatia ostruttiva. L’intervento è stato realizzato 16 anni fa presso l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I dati più recenti confermano che le decisioni adottate all’epoca sono risultate efficaci nel tempo. La tecnica, ancora oggi oggetto di studio, ha permesso di migliorare le procedure di trattamento di questa condizione.