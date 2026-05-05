Oggi a Roma si è svolto un evento dedicato alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, con l’obiettivo di discutere nuove strategie di gestione. Alla riunione presso l’istituto Sturzo sono stati presentati un policy paper e proposte concrete per un approccio più equo e integrato nel trattamento della malattia. La discussione ha coinvolto professionisti e rappresentanti del settore sanitario, focalizzandosi su metodi innovativi di assistenza.

Affrontare la broncopneumopatia cronica ostruttiva in modo innovativo e giusto. Con questo obiettivo si è svolto oggi all’ istituto Sturzo di Roma l’evento “BPCO: verso una presa in carico integrata ed equa”. Al tavolo del convegno, in collaborazione con AstraZeneca Italia, medici, esperti clinici, istituzioni ma anche associazioni di pazienti e società civile per un nuovo approccio alla malattia respiratoria cronica tramite un policy paper specifico. La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia respiratoria progressiva cronica che colpisce oltre 2 milioni di persone in Italia. La patologia si caratterizza da una crescente diffusione e da un elevato impatto in termini di riacutizzazioni, ospedalizzazioni e costi sanitari, rappresenta oggi una sfida per il Servizio Sanitario Nazionale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità, un policy paper per una nuova presa in carico della broncopneumopatia cronica ostruttiva

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