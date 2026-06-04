Cardiomiopatia amiloide da transtiretina con acoramidis -41% rischio peggioramento scompenso

Da iltempo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il congresso Heart Failure a Barcellona, Bayer ha presentato i risultati di nuove analisi riguardanti l’uso di acoramidis nella cardiomiopatia amiloide da transtiretina. I dati mostrano una riduzione del 41% del rischio di peggioramento dello scompenso cardiaco nei pazienti trattati con il farmaco. La presentazione ha coinvolto studi clinici condotti su soggetti affetti da questa condizione.

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Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - Al congresso Heart Failure della European Society of Cardiology, svoltosi a Barcellona, Bayer ha annunciato i risultati di nuove analisi su acoramidis nella cardiomiopatia amiloide da transtiretina (Attr-Cm). Il peggioramento dello scompenso cardiaco in regime ambulatoriale come predittore degli outcome clinici. Un'analisi esplorativa post-hoc dello studio clinic di fase 3 ATTRibute-Cm ha valutato il significato prognostico del peggioramento dello scompenso cardiaco in regime ambulatoriale e il potenziale beneficio di acoramidis rispetto al placebo. L'analisi ha evidenziato che il peggioramento ambulatoriale... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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