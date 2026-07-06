Carburanti scatta l’aumento | ritorno delle accise e prezzi in crescita alla pompa

Da oggi, i prezzi dei carburanti sono aumentati a causa del ritorno delle accise. Questo provoca un incremento dei costi alla pompa in tutta Italia. L’aumento è legato all’attivazione delle nuove tasse sui carburanti, che si aggiungono ai prezzi già in vigore. La variazione si riflette immediatamente sui prezzi finali per i consumatori. La misura riguarda tutte le tipologie di carburante distribuite nelle stazioni di servizio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS È ufficialmente iniziato il cosiddetto “effetto accise”, che si traduce in un nuovo incremento dei prezzi dei carburanti in tutta Italia. Dopo la fine dello stop ai tagli entrato in vigore lo scorso 3 luglio, gli operatori hanno aggiornato i listini tenendo conto del ritorno del tributo a pieno regime. Il risultato è un aumento generalizzato: +6 centesimi al litro per benzina e diesel e +1,5 centesimi per il Gpl, valori comprensivi di IVA. Gli effetti sono già visibili alla pompa, con il gasolio in modalità self che ha superato quota 1,9 euro al litro, arrivando fino a 2 euro nelle stazioni autostradali. Prezzi in aumento su tutta la rete nazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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