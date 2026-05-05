Negli ultimi mesi, i prezzi dei carburanti sono aumentati e spesso si parla di tagli alle accise e di sconti su benzina e gasolio. Tuttavia, molti consumatori non hanno ancora visto effetti immediati nelle pompe di benzina, dove i prezzi non sono diminuiti di conseguenza. La questione riguarda i tempi di applicazione e le modalità con cui le riduzioni vengono trasmesse ai prezzi finali.

Da alcuni giorni il Governo ha varato un nuovo decreto-legge per prorogare il taglio delle accise sui carburanti, misura introdotta lo scorso 19 marzo e poi estesa a più riprese per contrastare i rincari dei prezzi di benzina e gasolio, impennatisi in seguito allo scoppio del conflitto in Iran e alla chiusura dello stretto di Hormuz. Nonostante la riconferma del provvedimento, tuttavia, al 5 maggio il prezzo medio della benzina è pari a 1,926 eurol e quello del gasolio resta di 2,044 eurol, secondo le rilevazioni del Mimit. Dati che, almeno a prima vista, non sembrano rispecchiare lo sconto promesso dal taglio delle accise. Una dinamica già...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carburanti, perché lo sconto del taglio delle accise non si vede (subito) alla pompa

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