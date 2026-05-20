Violenza in strada anziana scippata a Santeramo | i carabinieri recuperano la refurtiva

Un episodio di violenza si è verificato a Santeramo, dove un’anziana di 87 anni è stata scippata in strada. Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe avvicinato la donna e le avrebbe strappato via la borsa, che conteneva un telefono cellulare, denaro e altri effetti personali. I carabinieri intervenuti sul posto hanno successivamente recuperato la refurtiva e avviato le indagini per identificare l’autore del colpo. Non si sono registrati altri incidenti o feriti in questa occasione.

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