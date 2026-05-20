Violenza in strada anziana scippata a Santeramo | i carabinieri recuperano la refurtiva
Un episodio di violenza si è verificato a Santeramo, dove un’anziana di 87 anni è stata scippata in strada. Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe avvicinato la donna e le avrebbe strappato via la borsa, che conteneva un telefono cellulare, denaro e altri effetti personali. I carabinieri intervenuti sul posto hanno successivamente recuperato la refurtiva e avviato le indagini per identificare l’autore del colpo. Non si sono registrati altri incidenti o feriti in questa occasione.
Alla donna 87enne sarebbe stata strappata, con violenza, la borsa contenente un telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali. L'azione aggressiva avrebbe anche causato la caduta sull’asfalto dell’anziana. L'episodio è accaduto a Santeramo in Colle, lo scorso 4 maggio: la vittima ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sullo stesso argomento
Santeramo in Colle, accusa: 87enne scippata, un arresto CarabinieriDi seguitò un comunicato diffuso dai carabinieri: A Santeramo in Colle, a seguito di un’aggressione consumata la mattina del 4 maggio 2026 ad...
Rubano mixer, casse e microfoni all’Auser di Monreale: carabinieri recuperano la refurtiva e denunciano 3 personeNei guai tre uomini di età compresa tra i 20 e i 42 anni, dopo le indagini durate un mese: per loro l’accusa è quella di ricettazione Nelle scorse...
Veder uccidere una persona non lo auguro a nessuno, così ha raccontato una signora anziana che ha assistito alla scena. Loredana Ferrara, 53 anni, ha perso la vita per mano dell’ex compagno, Silvio Gambetta, 57 anni, che l’ha accoltellata in strada a Vign facebook