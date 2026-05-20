Violenza in strada a Santeramo borsa scippata a un' 87enne | i carabinieri recuperano la refurtiva

Nella giornata di ieri, a Santeramo, un'87enne è stata vittima di uno scippo in strada. Un uomo le avrebbe strappato con forza la borsa, che conteneva un telefono, denaro e altri effetti personali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e recuperato la refurtiva. La donna non ha riportato lesioni, ma si trova sotto shock per quanto accaduto. La vicenda è al momento al centro delle indagini delle forze dell'ordine.

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