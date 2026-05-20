Violenza in strada a Santeramo borsa scippata a un' 87enne | i carabinieri recuperano la refurtiva
Nella giornata di ieri, a Santeramo, un'87enne è stata vittima di uno scippo in strada. Un uomo le avrebbe strappato con forza la borsa, che conteneva un telefono, denaro e altri effetti personali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e recuperato la refurtiva. La donna non ha riportato lesioni, ma si trova sotto shock per quanto accaduto. La vicenda è al momento al centro delle indagini delle forze dell'ordine.
Alla donna 87enne sarebbe stata strappata, con violenza, la borsa contenente un telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali. L'azione aggressiva avrebbe anche causato la caduta sull’asfalto dell’anziana. L'episodio è accaduto a Santeramo in Colle, lo scorso 4 maggio: la vittima ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sullo stesso argomento
Violenza in strada, anziana scippata a Santeramo: i carabinieri recuperano la refurtivaAlla donna 87enne sarebbe stata strappata, con violenza, la borsa contenente un telefono cellulare, denaro contante ed effetti personali.
Santeramo in Colle, accusa: 87enne scippata, un arresto CarabinieriDi seguitò un comunicato diffuso dai carabinieri: A Santeramo in Colle, a seguito di un’aggressione consumata la mattina del 4 maggio 2026 ad...
#Lite in strada e violenza contro gli agenti a Fiuggi: 50enne finisce ai domiciliari | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #polizia #cronacafiuggi facebook
La Giornata contro l'omofobia nella lunga strada per i diritti. Il report di Arcigay in Italia conferma ancora episodi di violenza #ANSA x.com
Prende a schiaffi una donna in strada a Como per un debito di 20 euro: denunciatoUn uomo di 53 anni, di origine argentina, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Secondo quanto si apprende, l'uomo nel pom ... fanpage.it
Pagani, rapina e violenza in strada: arrestati due uominiDue uomini di origine bulgara, di 32 e 34 anni, sono stati arrestati a Pagani al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della ... agro24.it