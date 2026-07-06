Capodimonte show per l?ex marinaio diventato armatore

A 70 anni, un ex marinaio che a 18 anni aveva già comandato una nave ora guida una flotta di oltre 120 unità. La sua carriera nel settore marittimo si è sviluppata nel tempo, passando da un ruolo di primo ufficiale a quello di armatore. La storia è stata raccontata durante un evento a Capodimonte, dove si è parlato del suo percorso di crescita professionale e personale.

A 18 anni era già al comando di una nave; a 70 è al timone di una flotta di oltre 120 navi. Giovanni Romeo di Monte di Procida è la prova vivente che il cambio di paradigma nella propria vita, in quella di una famiglia, e di una comunità, può avvenire con la dedizione, il lavoro e la passione. Tanta passione. Giovanni Romeo è cresciuto respirando salsedine e si è commosso quando ha ricordato che dalla piccola finestra di Monte di Procida aveva solo un panorama, il mare. In 45 anni di storia, Gruppo Nova Marine Carriers, che oggi fa capo alle famiglie Romeo e Gozzi, ha scalato tutte le classifiche dello shipping nazionale fino ad arrivare... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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