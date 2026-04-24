Negli ultimi mesi, il circuito di tennis ha registrato un aumento significativo di infortuni tra i giocatori. La rapidità delle partite e l’intensità degli allenamenti sono cresciute, portando a un incremento di problemi fisici tra gli atleti. Vari tennisti hanno dovuto interrompere le competizioni a causa di infortuni, evidenziando le difficoltà legate alle nuove dinamiche di gioco. La questione è al centro dell’attenzione tra addetti ai lavori e appassionati.

Il tennis corre sempre più veloce, e il conto lo paga il fisico. Negli ultimi mesi il circuito si è trasformato in una sala d’attesa per infortunati: Carlos Alcaraz con il polso immobilizzato e il Roland Garros in bilico, Novak Djokovic fermo per la spalla, Jack Draper rientrato e subito rispedito ai box. Non è un’eccezione, è una tendenza. Il Times ha provato ad analizzarla parlandone con gli esperti. E d’altra parte i numeri lo confermano: ritiri in crescita costante e partite sempre più lunghe e dispendiose. Più scambi, più metri percorsi, più intensità. Margini sempre più sottili tra prestazione e rottura. La scienza dello sport aiuta, ma non fa miracoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il tennis è diventato lo sport degli infortuni, forse è diventato insostenibile

INFORTUNIO MUSETTI: il momento che cambia la partita con DJOKOVIC | AUSTRALIAN OPEN 2026

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