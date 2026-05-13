Secondo un commento pubblicato sul Times, il calcio si è trasformato in uno spettacolo di procedura più che in uno sport, con i giornalisti che continuano a trovare molte notizie senza bisogno di nuove tecnologie come la Var. L’articolo sottolinea come la presenza di vari elementi abbia spesso fornito materiale di cui scrivere, anche prima dell’introduzione di strumenti tecnici per la revisione delle decisioni arbitrali.

Dice Martin Samuel sul Times che i giornalisti hanno sempre avuto un sacco da scrivere, sul calcio. Che mica c’era bisogno della Var per offrire materiale. “Si chiamava calcio. E ci ha servito bene per secoli. Colpi di testa, tiri al volo, gol, parate: uomini con gli scarponi infangati, come diceva uno dei miei vecchi redattori”. Invece ora no, non più. È diventato uno show procedurale. Si è ammalato. Quello che Samuel definisce il lessico appropriato si è impadronito della sua narrazione: il precedente, l’equivalenza, “tutto il necessario per costruire e sistemarsi in un vicolo cieco conversazionale e intellettuale”. Non si parla d’altro che di procedure.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio è diventato uno show procedurale, lo sport è relegato in secondo piano

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