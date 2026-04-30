Facoltà di medicina la sala studio del campus aperta fino alle 21

Dal 4 maggio al 31 luglio, la sala studio e ristoro al piano terra del nuovo campus dell’Università di Parma a Piacenza sarà disponibile fino alle 21. La struttura si trova nell’edificio A, recentemente inaugurato, e permette agli studenti di accedere a spazi di studio e di ristoro anche in orari serali. La decisione riguarda la facoltà di medicina e si applica durante il periodo estivo.

Dal 4 maggio al 31 luglio la sala ristoro e studio al piano terra del nuovo Campus dell’Università di Parma a Piacenza (Edificio A), recentemente inaugurato, sarà aperta fino alle 21. Si tratta di un’apertura a carattere sperimentale: potrebbe essere mantenuta anche per il periodo invernale se ci.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Napoli, Linea 6 aperta fino alle 21.30. Cosenza: «Ok dei sindacati, si parte il 23 marzo»Tra 12 giorni cioè a partire dal 23 marzo la linea 6 prolungherà gli orari di esercizio fino alle 21,30. Facoltà di medicina, Mastella a colloquio con Rettore e direttore generale del San PioTempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella ha avuto, nelle scorse ore, un colloquio con Maria Moreno, Rettore Unisannio e Maria... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Facoltà di Medicina in Albania, ricorso respinto: sede legittima; Emergenza alla facoltà di Medicina. Ma è solo una prova di evacuazione; Facoltà di Medicina, l'annuncio di Zattini: Entro fine anno la posa della prima pietra. E la Casa della Comunità sarà intitolata a Rusticali; TRAGUARDI BELLI/Università: Taranto, la facoltà Medicina laurea i primi due dottori. BARONE TUTOLO Facoltà di Medicina a Casa Sollievo, Barone e Tutolo attaccano Cera: Non è competenza della Regione, pensi a iter correttoI due consiglieri spiegano di aver proposto una modifica del testo per renderlo coerente con le competenze dell’ente regionale ... statoquotidiano.it Morto a Firenze l’ex Preside di Medicina Gianfranco GensiniE' morto a Careggi l'ex Presidente della Facoltà di Medicina di Firenze Gianfranco Gensini. Docente e medico cardiologo ... controradio.it La senatrice Maria Pia Castiglione: “Il mio impegno per riportare a Marsala la facoltà di Enologia”. - facebook.com facebook Avvalersi della facoltà di non rispondere non implica in alcun modo la colpevolezza. Le basi, almeno. x.com