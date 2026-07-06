Capelli lunghi? A dare movimento ci pensa il feather cut

Un taglio di capelli scalato, chiamato feather cut, mantiene la lunghezza originale mentre aggiunge movimento. La tecnica consiste nel rimuovere strati di capelli in modo da creare volume e fluidità. La richiesta più comune riguarda capelli lunghi, con l’obiettivo di rendere la chioma più dinamica senza perdere lunghezza. Il risultato finale è una chioma più leggera e movimentata, senza compromettere la lunghezza desiderata.

Un taglio di capelli scalato ma che mantenga la lunghezza: è la richiesta perfetta da soddisfare con un feather cut. Letteralmente, “taglio piuma”, permette di creare volume e dinamicità alla chioma ma senza rinunciare alla lunghezza. Particolarmente adatto a chi ha chiome molto folte, alleggerisce la linea (e il peso) di chi, soprattutto in estate, ricerca volume e movimento in un taglio originale. Feather cut, il taglio per chiome folte (e non solo) che ricorda una piuma. @sunny.hairport Long feathered hair cut This customised face-framing cut is your new go-to for shaping the jawline, lifting cheekbones, and making your routine a breeze.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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