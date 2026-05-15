Durante il recente royal tour a Reggio Emilia e il Garden Party al palazzo reale, si è notata una nuova piega tra i membri della famiglia reale. La principessa ha optato per una capigliatura in cui la parte superiore è stata disciplinata con spazzola e phon per ridurre il volume, mentre la parte inferiore mantiene un movimento naturale. Questa acconciatura, più compatta in alto e più fluida sotto, rappresenta una variazione rispetto alle scelte di stile precedenti.

Meno volume, più controllo: è la svolta hair di Kate Middleton, vista in occasione del royal tour a Reggio Emilia, e dell’ultimo Garden Party che si è tenuto a Buckingham Palace lo scorso 8 maggio. Styling e cappello: l’hair look da principessa. Ed è proprio su quest’ultimo evento che si sono soffermati gli esperti di Fresha, piattaforma di prenotazioni per servizi beauty e wellness, che hanno analizzato come lo styling debba necessariamente adattarsi alla scelta di indossare un cappello. Quando di sceglie di indossare un cappello lo styling deve essere studiato ad hoc, per far sì che i capelli e l’accessorio siano in perfetto equilibrio (IPA). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quella della piega reale. Spazzola e phon, per disciplinare sopra e dare movimento sotto: così asciuga i capelli una principessa

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