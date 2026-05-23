Durante la cerimonia di premiazione del Festival di Cannes 2026, l’attrice e membro della giuria è apparsa con i capelli lunghi, dopo aver sfoggiato un lob alla Marilyn. La sua scelta di look ha attirato l’attenzione, distinguendosi tra le altre star presenti. Per la serata, ha optato per un’immagine più tradizionale rispetto alle prove precedenti, mantenendo comunque un’eleganza riconoscibile. La sua presenza ha fatto discutere tra i commentatori di moda e pubblico.

L'attrice e membro della giuria di Cannes è tornata sui suoi passi e per la serata di premiazione, dopo aver provato l'ebrezza di un lob alla Marilyn, la vediamo sfoggiare la sua solita chioma da Raperonzolo. E con lei sul red carpet della serata di premiazione le altre grandi star hanno portato il loro solito glamour. Ecco le foto e votate con noi +++dropcap Ultimo giorno del Festival di Cannes ed è il momento delle premiazioni e dei saluti. Sul red carpet del film Ulysse di Laetitia Masson arrivano molte star che abbiamo visto sfilare negli scorsi giorni e così in una sola serata facciamo il pieno di glamour. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Demi Moore di nuovo con i capelli lunghi (non ci eravamo cascati) e i beauty look della cerimonia di premiazione e i nostri voti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Best Celebrities Looks of Cannes 2026 Demi Moore

Notizie e thread social correlati

Festival di Cannes 2026: Demi Moore ha davvero tagliato i capelli? I beauty look del decimo red carpet e i nostri votiDurante il decimo red carpet del Festival di Cannes 2026, l'attrice ha attirato l'attenzione con un nuovo look capillare, che potrebbe essere un lob...

Festival di Cannes 2026: Demi Moore ha tagliato i capelli o ha solo rimosso le extension? I beauty look del decimo red carpet e i nostri votiAl festival di Cannes 2026, le attrici si sono fatte notare per i loro look sul red carpet, con Penelope Cruz e Tilda Swinton che hanno attirato...

Temi più discussi: Cannes 2026 senza Hollywood: cosa sta succedendo sulla Croisette?; Festival di Cannes 2026: i look delle star in aeroporto per arrivare sulla Croisette, a partire da Isabelle Huppert; Festival Cannes 2026, Monica Bellucci sul red carpet di Histoires de la nuit. FOTO; L'Italia al Festival di Cannes 2026? Non si vede ma in realtà c'è (nelle sezioni collaterali).

Si è concluso il Festival di Cannes 2026, l'evento più ricco di glamour e di beauty look che anima la riviera francese, e ci ha lasciato un bel po' di idee e desideri di sperimentazione da mettere in pratica appena possiamo. Qui la nostra lista di beauty look che x.com

Festival di Cannes 2026: 'Fjord' di Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro; 'Minotauro' vince il Grand Prix; Los Javis e Pawe? Pawlikowski vincono il miglior regista; Emmanuel Macchia e Valentin Campagne vincono il miglior attore; e Virginie Efira e Tao Okamoto reddit

Festival di Cannes 2026, Palma d'Oro a Fjord di Cristian Mungiu. DIRETTATilda Swinton consegnerà la Palma d'Oro a uno dei 22 film in Concorso, mentre Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki e Zoe Saldaña consegneranno gli altri p ... tg24.sky.it

Penélope Cruz birdie a Cannes 2026 con l'abito di piume: il look d'archivio che non ti aspettiTra le stelle più attese, Penélope Cruz al Festival di Cannes 2026 ha lasciato due volte il segno sul red carpet con un abito Chanel e un look di Georges Chakra ... vogue.it