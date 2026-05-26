Caos treni in Italia ritardi e cancellazioni | fortissimi disagi cosa succede

Nel pomeriggio, i treni sull’alta velocità tra Bologna e Milano hanno subito forti rallentamenti e cancellazioni. La circolazione ferroviaria è stata interrotta temporaneamente a causa di un problema di sicurezza nei pressi dei binari. Numerosi passeggeri sono rimasti bloccati o hanno dovuto affrontare lunghi ritardi. La circolazione è stata ripristinata dopo alcune ore.

Disagi pesanti sulla linea dell’ Alta Velocità tra Bologna e Milano, dove nel pomeriggio la circolazione ferroviaria ha subito forti rallentamenti a causa di una situazione di sicurezza nei pressi dei binari. Una giornata complicata per i viaggiatori, con ritardi che hanno raggiunto e superato in alcuni casi le due ore. Secondo quanto comunicato da Trenitalia, il traffico è stato fortemente rallentato per la presenza di persone non autorizzate nelle vicinanze della linea ferroviaria all’altezza di Reggio Emilia. Una circostanza che ha imposto l’attivazione immediata delle procedure di sicurezza e la riduzione della velocità dei convogli in transito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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