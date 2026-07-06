Dal 6 al 10 luglio, i lavori di manutenzione programmata nel nodo ferroviario di Firenze hanno causato un'interruzione totale del traffico. La chiusura ha provocato un blocco dei collegamenti e ha fatto allungare i tempi di viaggio fino a 10 ore. La sospensione riguarda l'intera rete ferroviaria e si ripercuote su tutto il sistema nazionale. La circolazione ferroviaria è particolarmente complessa in questa settimana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si apre una settimana particolarmente complessa per la circolazione ferroviaria italiana. Dal 6 al 10 luglio il nodo ferroviario di Firenze è interessato da un’interruzione totale del traffico per lavori di manutenzione programmata, con effetti che si ripercuotono su scala nazionale. Le conseguenze sono immediate: cancellazioni, deviazioni e tempi di percorrenza significativamente più lunghi su diverse tratte dell’Alta Velocità e dei collegamenti regionali. Lavori sul Ponte al Pino e stop alla circolazione. L’intervento riguarda la demolizione e la ricostruzione del cavalcavia noto come “Ponte al Pino”, infrastruttura storica della rete ferroviaria toscana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Caos ferroviario in Italia: lavori a Firenze bloccano il nodo e allungano i tempi di viaggio fino a 10 ore

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