Nodo di Firenze lavori dal 5 al 10 luglio sulla rete ferroviaria | treni ridotti del 50% fino a 6 ore per Roma-Milano
Dal 5 al 10 luglio sono programmati lavori nel nodo ferroviario di Firenze, con cancellazioni e ritardi sulla rete. Durante questo periodo, i treni subiranno riduzioni del 50% e i tempi di percorrenza sulla linea tra Roma e Milano potranno aumentare fino a sei ore. La circolazione sarà modificata per consentire gli interventi di manutenzione.
Partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Da questa sera, domenica 5 luglio, alla notte del 10 luglio sono annunciati cancellazioni e ritardi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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