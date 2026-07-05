Nodo di Firenze lavori dal 5 al 10 luglio sulla rete ferroviaria | treni ridotti del 50% fino a 6 ore per Roma-Milano

Notizia in breve

Dal 5 al 10 luglio sono programmati lavori nel nodo ferroviario di Firenze, con cancellazioni e ritardi sulla rete. Durante questo periodo, i treni subiranno riduzioni del 50% e i tempi di percorrenza sulla linea tra Roma e Milano potranno aumentare fino a sei ore. La circolazione sarà modificata per consentire gli interventi di manutenzione.