Lo sciame di droni rappresenta una minaccia crescente per le forze armate, con decine di velivoli che attaccano simultaneamente da quote basse. Questa tattica mette in crisi sistemi antiaerei tradizionali, anche quelli progettati per bersagli più grandi e veloci. Per difendersi, si stanno adottando misure come cannoni e fuoco di sbarramento, strumenti capaci di contrastare efficacemente le minacce di uno sciame di droni.

Lo sciame di droni è diventato un vero e proprio incubo per le forze armate di tutto il mondo. Decine di velivoli senza pilota possono infatti attaccare contemporaneamente da quote molto basse, saturando le difese e mettendo in crisi anche sistemi antiaerei progettati per bersagli molto più grandi e veloci. A differenza dei missili, questi droni costano poco, possono essere prodotti in grandi quantità e, soprattutto, sono in grado di colpire da più direzioni nello stesso momento. Non serve più a niente abbattere un singolo velivolo. Al contrario, per respingere la minaccia, bisogna fermare un'intera ondata prima che raggiunga l'obiettivo. Come riuscirci? La Corea del Sud ha offerto un interessante esempio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cannoni e fuoco di sbarramento: ecco come difendersi da uno sciame di droni

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