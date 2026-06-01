Uno sciame d’api si posa su un albero in viale Masia | intervento dei vigili del fuoco e di un apicoltore

Alle 11.20 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Masia a Como per recuperare uno sciame d’api posato su un albero. Sul posto è intervenuto anche un apicoltore per gestire la situazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. L’operazione si è conclusa con il trasferimento dello sciame in un’area idonea.

Oggi, 1 giugno 2026, alle 11.20, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Masia a Como per il recupero di uno sciame d'api che si era posato su un albero.La presenza degli insetti ha richiesto un intervento di soccorso tecnico per garantire la sicurezza dei passanti e degli utenti della zona. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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