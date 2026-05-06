Un branco di lupi? No uno sciame Cosa sono davvero i droni quadrupedi cinesi

Dalla loro prima presentazione all'airshow di Zuhahi lo scorso novembre, sono state diffuse numerose immagini di droni cinesi dotati di quattro zampe. Questi dispositivi, spesso chiamati “quadrupedi”, sono stati sviluppati come veicoli aerei autonomi o semi-autonomi. La loro forma ricorda quella di un animale con quattro arti, ma sono in realtà strumenti tecnologici progettati per operare in vari ambienti. La loro presenza ha suscitato interesse e curiosità nel settore della robotica e della difesa.

Sin dalla loro prima apparizione all’airshow di Zuhahi nel novembre dello scorso anno, le immagini dei “cani-robot” (anche se sarebbe più corretto definirli “lupi-robot”, riprendendo il termine usato dai media cinesi che hanno trattato l’argomento) hanno riscosso un ampio successo in tutto il mondo, ritagliandosi un posto nell’immaginario collettivo della società civile come simbolo del processo di innovazione tecnologica promosso dalla Repubblica Popolare Cinese, che trova nell’Intelligenza Artificiale e nei sistemi unmanned due dei suoi punti focali. Ma la rilevanza di questi “esperimenti”, se così si possono definire, non si esaurisce in questa rapida e veloce analisi.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Un branco di lupi? No, uno sciame. Cosa sono davvero i droni quadrupedi cinesi Notizie correlate Un branco di lupi robot: ecco il nuovo “sciame militare” della CinaLa Cina ha sviluppato sistemi militari autonomi presentando una nuova generazione di robot da combattimento progettati per agire come un vero e... Branco di lupi all’oasi felina, scatta l’ordinanza: cosa prevedeFano, 26 febbraio 2026 – Sono sempre più numerosi gli avvistamenti di lupi nel territorio di Monte Porzio e Castelvecchio e ciò ha indotto il sindaco... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cosa spinge un lupo ad attaccare un cane? Ecco come evitare il peggio; Quella caccia ai lupi che non aiuta la natura; Michele Serra e il lupo: il rischio di raccontare temi complessi trascinati dall’emozione; A Roma Nord c'è un lupo che gira vicino alle case: l'allarme dei residenti e la conferma dell'esperto. Un branco di lupi? No, uno sciame. Cosa sono davvero i droni quadrupedi cinesiDietro le immagini spettacolari dei quadrupedi robotici si cela un’evoluzione strategica profonda. La Pla punta su sistemi interconnessi, ... formiche.net Branco di lupi all’oasi felina, scatta l’ordinanza: cosa prevedeL’atto sottoscritto dal primo cittadino prescrive l’obbligo di tenere sempre i cani al guinzaglio nelle aree aperte, utilizzare correttamente i contenitori per i rifiuti, ben chiusi, esporre i rifiuti ... ilrestodelcarlino.it Matteo Sciaudone. . Giorno 37 di 90. E sai cosa ho capito La maggior parte delle persone abbandona prima di arrivare qui. Non perché non ce la fanno fisicamente. Ma perché il loro cervello gli dice che non vale la pena continuare. Eppure la verità è ques - facebook.com facebook Roma, il killer cileno assoldato da Maverik e Neymar: cosa sappiamo sulla faida narcos legati al clan Senese x.com