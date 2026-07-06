Canadair in avaria blocca Capodichino | aeroporto chiuso per due ore voli cancellati e dirottati

L'aeroporto di Napoli Capodichino è stato chiuso per più di due ore nel tardo pomeriggio a causa di un Canadair in avaria. La sospensione del traffico aereo ha causato cancellazioni e dirottamenti di voli. La situazione ha interessato i voli in partenza e in arrivo nello scalo. La chiusura ha coinvolto anche le operazioni di gestione del traffico aereo, con ripercussioni sulla programmazione dei voli.

Disagi nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Napoli Capodichino, dove un Canadair in avaria ha costretto alla sospensione del traffico aereo per oltre due ore. Lo scalo è rimasto chiuso sia agli arrivi che alle partenze dalle 17.30 circa fino a pochi minuti dopo le 20, quando, completate le operazioni di rimozione del velivolo, è stato possibile riprendere regolarmente le attività. Secondo quanto reso noto da Gesac, società che gestisce l'aeroporto partenopeo, il Canadair si è arrestato sulla pista a causa di un guasto al carrello. L'inconveniente non ha provocato né feriti né danni, ma ha reso impossibile l'utilizzo della pista fino alla conclusione dell'intervento tecnico. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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