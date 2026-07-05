Un canadair ha causato problemi alla pista dell'aeroporto di Capodichino, provocando disagi e ritardi tra i passeggeri. Alcuni voli sono stati dirottati verso l'aeroporto di Bari. La situazione ha portato a difficoltà operative e a variazioni nei programmi di volo. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause dell'intervento del canadair o sulla durata delle criticità. La gestione aeroportuale sta monitorando la situazione.

Disagi all'aeroporto di Capodichino. Secondo quanto appreso, lo scalo di Napoli è teatro di alcune criticità legate al funzionamento di una pista. Un canadair intorno alle 17.30, in fase di atterraggio ha avuto un problema al carrello. Al momento, si sta provvedendo alla rimozione del velivolo. Disagi e ritardi per i passeggeri in partenza e in arrivo a Capodichino. La società Gesac al momento garantisce che sta mettendo a disposizione tutte le forze in campo per risolvere il problema al più presto possibile. Alcuni dei voli diretti a Napoli oggi sono stati dirottati verso l'aeroporto di Bari. Altri, invece, sono stati dirottati in altri aeroporti vicini. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, problemi per un canadair all'aeroporto di Capodichino: disagi e ritardi per i passeggeri. Alcuni voli dirottati a Bari

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