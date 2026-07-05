Napoli si guasta un Canadair | aeroporto di Capodichino chiuso per due ore ritardi e voli cancellati

Da napoli.corriere.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un Canadair si è guastato sulla pista dell’aeroporto di Capodichino, portando alla chiusura dello scalo per più di due ore. La sospensione ha interessato sia gli arrivi che le partenze, con voli cancellati e ritardi accumulati. L’aeroporto è stato riaperto intorno alle 20.

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Il blocco di un Canadair sulla pista dell'aeroporto napoletano di Capodichino ha causato pesanti ripercussioni sul traffico nello scalo, che per oltre due ore è stato chiuso ad arrivi e partenze ed è stato riaperto solo intorno alle 20. L'aereo si è fermato alle 17.30 circa, in seguito a un guasto al carrello, che non ha causato feriti o danni. Da quel momento i voli in arrivo sono stati dirottati su scali vicini, alcuni di quelli in partenza cancellati. Non si conosce ancora il bilancio complessivo di ritardi e cancellazioni, ma si confida che con la riapertura la situazione è tornata alla normalità. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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