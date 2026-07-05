Campagna Amica per la Salute arriva al Ruggi d’Aragona | primo appuntamento venerdì 10 Luglio
Venerdì 10 luglio 2026, tra le 7:00 e le 12:30, si terrà al Ruggi d’Aragona il primo appuntamento di “Campagna Amica per la Salute”. L'iniziativa prevede un evento dedicato alla promozione della salute, con attività e incontri informativi. La campagna prosegue con ulteriori appuntamenti nel corso dell’estate. La partecipazione è aperta a cittadini e operatori sanitari. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti specifici o sugli eventuali soggetti coinvolti.
Tempo di lettura: 2 minuti Prende il via venerdì 10 luglio 2026, dalle 7:00 alle 12:30, il progetto “Campagna Amica per la Salute”, promosso da Coldiretti e dalla Fondazione Campagna Amica in collaborazione con Aletheia, che porta il mercato contadino all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona” di Salerno. L’iniziativa vedrà la partecipazione di autorevoli figure istituzionali, a testimonianza dell’importanza attribuita al progetto. Il taglio del nastro, previsto per le ore 9.30, sarà infatti l’occasione per dare il benvenuto al neo eletto Direttore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, Avv.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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