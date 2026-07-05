Campagna Amica per la Salute arriva al Ruggi d’Aragona | primo appuntamento venerdì 10 Luglio

Notizia in breve

Venerdì 10 luglio 2026, tra le 7:00 e le 12:30, si terrà al Ruggi d’Aragona il primo appuntamento di “Campagna Amica per la Salute”. L'iniziativa prevede un evento dedicato alla promozione della salute, con attività e incontri informativi. La campagna prosegue con ulteriori appuntamenti nel corso dell’estate. La partecipazione è aperta a cittadini e operatori sanitari. Non sono stati comunicati dettagli sui contenuti specifici o sugli eventuali soggetti coinvolti.