La salute è di stagione | fragole prevenzione e camminata al Mercato Campagna Amica

In questa stagione, al Mercato Campagna Amica si promuove l’importanza di consumare frutta di stagione come le fragole, sottolineando il legame tra alimentazione e benessere. La manifestazione include anche iniziative di prevenzione e camminate all’aperto, volte a sensibilizzare i cittadini su stili di vita più salutari. La vendita di prodotti locali si affianca a momenti di informazione dedicati alla cura del corpo e alla valorizzazione dell’economia territoriale.

Valorizzare l’ortofrutta di stagione non è solo una scelta di gusto, ma un vero e proprio atto di consapevolezza verso la propria salute e l’economia del territorio. Con questo spirito prende il via in tutta l’Emilia-Romagna un fitto calendario di iniziative firmate Coldiretti e Campagna Amica.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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