Calenzano lavori in corso Voglia di salire ancora
Lunedì si sono conclusi i lavori di ristrutturazione in una strada principale di Calenzano. La carreggiata è stata ampliata e sono stati installati nuovi impianti di illuminazione. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per alcune ore durante le operazioni. La riapertura è avvenuta nel pomeriggio, con il traffico che è tornato regolare. I lavori sono stati realizzati per migliorare la sicurezza e la viabilità della zona.
Quest’anno il Calenzano calcio festeggia i 60 anni di attività e non poteva scegliere anniversario migliore per tornare in Promozione. Un traguardo raggiunto con un finale di stagione al cardiopalma e il trionfo nello spareggio (a Montelupo) vinto 2-0 contro l’ Audace Galluzzo, essendo le due società terminate prime a pari punti. È stata la vittoria delle idee e della programmazione, il risultato di un triennio di lavoro portato avanti dal direttore sportivo Alessio Pedrini e messo in pratica sul campo da mister Michele Batistoni, insieme a un valido staff tecnico e direttivo. Pedrini-Batistoni un connubio vincente che il club del ‘Leone Alato’ ha riconfermato per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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