calenzano lavori in corso voglia di salire ancora

Notizia in breve

Lunedì si sono conclusi i lavori di ristrutturazione in una strada principale di Calenzano. La carreggiata è stata ampliata e sono stati installati nuovi impianti di illuminazione. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per alcune ore durante le operazioni. La riapertura è avvenuta nel pomeriggio, con il traffico che è tornato regolare. I lavori sono stati realizzati per migliorare la sicurezza e la viabilità della zona.