Ospedale di Udine rivoluzione Cup | lavori ancora in corso ma i servizi partono subito

Lunedì 11 maggio entrerà in funzione la prima sezione del nuovo Centro unico di prenotazioni presso l’ospedale di Udine. I lavori di completamento sono ancora in corso, ma i servizi sono già disponibili per i pazienti. La nuova area si trova all’interno del presidio ospedaliero e rappresenta un aggiornamento per la gestione delle prenotazioni. La struttura sarà operativa anche mentre si proseguono le ultime opere di completamento.

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Entrerà in funzione lunedì prossimo, 11 maggio, la prima area del nuovo Centro unico di prenotazioni (CUP) del Presidio ospedaliero di Udine. Un passaggio che rappresenta il primo tassello del progetto di riqualificazione pensato da Asufc per rinnovare gli spazi dedicati all’accoglienza e ai.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rivoluzione Anagrafe sanitaria: addio burocrazia tra regioni, ma arrivano i lavori in corso Sanremo, rivoluzione rifiuti: partono i lavori notturni per le ecoisoleA Sanremo, la trasformazione tecnologica della gestione rifiuti entra nel vivo con l’avvio della quarta fase di installazione delle ecoisole... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Studente precipita dal balcone durante la gita a Lignano Sabbiadoro: è in condizioni critiche. Inaugurato Centro di Simulazione e Alta Formazione presso l’Ospedale di Udine. Telesca: Accrescere competenze per ridurre rischio pazientiL'assessore ha quindi osservato come l'attivazione del Centro possa rappresentare un buon viatico per un lavoro importante di integrazione in questo ospedale universitario che è un'eccellenza e ha le ... quotidianosanita.it SanitÃ : Riccardi, assicurata continuitÃ cantiere Ospedale di UdineDeliberato dalla Giunta un finanziamento aggiuntivo di 23,5 mln per III e IV lotto. Risorse necessarie per adeguamenti funzionali e aumento prezzi Pordenone, 16 gen - Con questa delibera la Giunta ... ilgazzettino.it