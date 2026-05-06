Ancora lavori in corso Vittorio e gli autobus vengono di nuovo spostati in via De Gasperi

A Pescara, i lavori in corso in via Vittorio Emanuele II continuano e, di conseguenza, da mercoledì 6 maggio, gli autobus urbani gestiti dalla Tua torneranno a transitare in via De Gasperi. Questa modifica alla viabilità rappresenta il secondo spostamento nel giro di pochi giorni, dopo che i mezzi erano stati temporaneamente deviati in altri percorsi. La situazione rimane soggetta a ulteriori variazioni a seconda degli interventi in corso.

Dopo pochi giorni nuovo spostamento a Pescara per gli autobus urbani della Tua che da mercoledì 6 maggio non transiteranno più in corso Vittorio Emanuele II ma torneranno in via De Gasperi come accaduto nel recente passato.L'azienda unica di trasporto regionale abruzzese informa infatti che, a.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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