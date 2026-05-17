Aeroporto ad Agrigento? Schifani frena | Servono dati concreti e chiarimenti sulla sostenibilità del progetto

Da agrigentonotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto per la costruzione di un aeroporto ad Agrigento ha suscitato reazioni contrastanti tra le istituzioni regionali. Il presidente della Regione siciliana ha dichiarato che sono necessari dati concreti e chiarimenti sulla sostenibilità dell’intervento prima di procedere. La discussione si concentra sulla valutazione degli aspetti tecnici e ambientali, mentre non sono ancora stati definiti i dettagli relativi alle diverse fasi del progetto. La regione si riserva di approfondire tutte le questioni prima di prendere decisioni definitive.

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Sul progetto per la realizzazione di un aeroporto ad Agrigento il presidente della Regione siciliana Renato Schifani sceglie la linea della prudenza. Interpellato dall’Ansa, il governatore ha spiegato di voler attendere “ulteriori e più precisi dettagli sul progetto da parte del ministero delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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